Российские солдаты пробились к раненым бойцам по заминированной дороге в Курской области

Эвакуационная группа спасла четырех раненных в Курской области солдат ВС РФ

Российская эвакуационная группа пробилась по заминированной дороге к бойцам, раненным на территории Курской области. О том, каким образом им удалось спасти сослуживцев, рассказал ТАСС участвовавший в эвакуации медик с позывным Доктор.

По словам Доктора, решение выдвинуться на точку группа приняла самостоятельно. Помимо мин, они рисковали стать целью украинских FPV-дронов, подчеркнул боец. Избежать подрыва на минах группа смогла благодаря тому, что ехала точно по следам, оставленным другими военными автомобилями.

По прибытии на место эвакуационная группа оказала раненым неотложную помощь и смогла вывести их в безопасное место.

В среду, 5 февраля, стало известно о сдаче в плен группы солдат Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Речь идет о пятерых военнослужащих, уточняется, что решение о сдаче в плен они приняли добровольно.