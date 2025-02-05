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10:43, 5 февраля 2025Россия

Российский военный раскрыл содержимое найденных в Курской области документов ВСУ

РИА Новости: В Курской области нашли документы ВСУ о прибытии мобилизованных
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курской области нашли документы Вооруженных сил Украины (ВСУ) о прибытии мобилизованных в российский регион. Их содержимое раскрыл офицер 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Боцман, передает РИА Новости.

«Когда наши бойцы занимают позиции противника, мы часто находим документы, из которых ясно, что многие солдаты прибыли сюда неделю назад, а мобилизованы — всего за три недели до этого. Конечно, на передний край отправляют тех, кого не жалко — из территориальной обороны», — рассказал российский военный.

По его словам, задача мобилизованных бойцов ВСУ в Курской области заключается в том, чтобы вызвать огонь на себя во время очередного штурма и позволить противнику выявить огневые точки Вооруженных сил России (ВС РФ).

«Ротацию теробороне не обеспечивают. По радио мы слышим, как они докладывают о большом количестве раненых, просят, чтобы их вывели. Но им просто приказывают держаться», — заключил Боцман.

Военный отметил, что ВСУ не могут удержать под контролем оккупированные территории, поскольку все подкрепления, которые сюда заходят, уничтожаются российскими бойцами. «Враг отчаянно сопротивляется, но мы все равно движемся вперед», — заключил он.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области ведутся почти полгода. Ранее сообщалось об обострении ситуации в российском приграничье: подразделения ВС РФ начали штурм нескольких рубежей на некоторых участках, в то время как ВСУ предприняли попытки укрепить позиции новыми подкреплениями.

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