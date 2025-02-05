Саперов вызвали на проверку похожего на взрывное устройство предмета в Новой Москве

В Новой Москве обнаружен похожий на СВУ предмет, на проверку выехали саперы

В Новой Москве обнаружен подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

К месту обнаружения находки в поселении Вороновское выехали саперы. Они проверят подозрительный предмет.

16 января сообщалось, что в центре Москвы спецслужбы оцепили район Лубянской площади из-за обнаружения подозрительного предмета. Подозрительная коробка находилась у книжного магазина. Прибывшие на место саперы обследовали ее и оказалось, что внутри лежат бумаги. После этого оцепление было снято.