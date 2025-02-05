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18:28, 5 февраля 2025Силовые структуры

Сбежавшие из российской колонии заключенные предстанут перед судом

Сбежавшие из колонии в Липецке 6 заключенных предстанут перед судом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сбежавшие через тоннель осенью прошлого года из исправительной колонии (ИК-2) в Липецке шестеро заключенных предстанут перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Беглецы обвиняются по части 2 статьи 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы группой лиц по предварительному сговору»). По этой статье им грозит до пяти лет лишения свободы либо принудительные работы на этот же срок. Обвинительное заключение утверждено прокурором. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

По словам официального представителя МВД России, следствие пришло к выводу, что фигуранты выкопали тоннель протяженностью почти 40 метров и 25 октября прошлого года сбежали из ИК. Все шестеро беглецов были задержаны в нескольких регионах России.

Ранее сообщалось, что двое из шести заключенных, сбежавших через подкоп из колонии общего режима №2 в Липецке, были осуждены за покушение на сбыт наркотиков, трое — за изнасилование, и один — за сексуальные отношения с несовершеннолетним.

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