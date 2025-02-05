Сбежавшие из российской колонии заключенные предстанут перед судом

Сбежавшие из колонии в Липецке 6 заключенных предстанут перед судом

Сбежавшие через тоннель осенью прошлого года из исправительной колонии (ИК-2) в Липецке шестеро заключенных предстанут перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Беглецы обвиняются по части 2 статьи 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы группой лиц по предварительному сговору»). По этой статье им грозит до пяти лет лишения свободы либо принудительные работы на этот же срок. Обвинительное заключение утверждено прокурором. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

По словам официального представителя МВД России, следствие пришло к выводу, что фигуранты выкопали тоннель протяженностью почти 40 метров и 25 октября прошлого года сбежали из ИК. Все шестеро беглецов были задержаны в нескольких регионах России.

Ранее сообщалось, что двое из шести заключенных, сбежавших через подкоп из колонии общего режима №2 в Липецке, были осуждены за покушение на сбыт наркотиков, трое — за изнасилование, и один — за сексуальные отношения с несовершеннолетним.