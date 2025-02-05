Силовики приехали на Павелецкий вокзал в Москве

Силовики начали проверять Павелецкий вокзал Москвы из-за сообщения о минировании

Представители силовых структур приехали на Павелецкий вокзал в Москве, здание начали проверять из-за сообщения о возможном минировании. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Собеседник агентства пояснил, что эвакуация людей и сотрудников не проводится. Он также отметил, что поступил анонимный звонок с угрозой взрыва.

Другие подробности об операции он раскрывать не стал.

До этого сообщалось, что в Махачкале 15-летний подросток предстанет перед судом за серию ложных сообщений о минировании.

Юноше вменили часть 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры») УК РФ. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.