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15:40, 5 февраля 2025Силовые структуры

СК России раскрыл число возбужденных в отношении украинского руководства дел

СК: В России с 2014 года возбудили более 6000 дел против украинского руководства
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи с 2014 года возбудили более шести тысяч дел в отношении представителей руководства Украины, силовых структур и членов радикальных националистических объединений. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в рамках расширенного заседания коллегии по итогам работы в 2024 году, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Фигурантами этих дел стали 1500 лиц.

По данным СК, к настоящему времени завершено расследование 405 уголовных дел в отношении 548 украинских военнослужащих, участвующих в боевых действиях против России. При этом 493 военным уже вынесли приговоры по 353 делам – 61 из них получил пожизненное лишение свободы.

Также в отношении 845 наемников вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых. Из них почти 600 человек находятся в международном розыске, а 86 иностранных боевиков ожидают суда.

Ранее стало известно, что СК России возбудил 2,7 тысячи дел по материалам из соцсетей и СМИ в 2024 году.

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