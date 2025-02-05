Гашек призвал IIHF не врать из-за отстранения сборной РФ по хоккею

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира — 2026. Он обвинил федерацию во лжи и назвал настоящую причину отстранения.

Он порадовался тому, что в следующем сезоне «международный хоккей останется без россиян и белорусов», потому что это не позволит «рекламировать» специальную военную операцию (СВО) на Украине и спасет множество жизней. Вместе с тем Гашек считает, что официальная причина этого решения — невозможность гарантировать безопасность — полная ложь.

IIHF, хватит врать людям! Есть только одна причина, по которой россиянам не разрешают участвовать в соревнованиях. Если бы эти хоккеисты приняли участие, соревнования стали бы огромной рекламой российской спецоперации! Доминик Гашек олимпийский чемпион

Он добавил, что люди не глупы, и такое ложное объяснение нивелирует эффект от принятого решения.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России сочли IIHF профашистской организацией

О недопуске сборной России к ЧМ-2026 стало известно 4 февраля. Решение о допуске команды к Олимпиаде-2026 примет Международный олимпийский комитет (МОК) после выборов президента организации.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, комментируя решение Международной федерации хоккея о недопуске сборной России к чемпионату мира 2026 года, заявил, что IIHF профашистская организация. «Все было заранее известно», — сказал он.

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал решение ожидаемым, при этом заметил, что «мы вернемся в будущем». «Возвращаться нужно только с гимном и флагом, а не идти на поводу. Потому что это сборная России, ей подачки не нужны», — порассуждал Фетисов.

ФХР назвала условие допуска сборной России до чемпионата мира-2026

Федерация хоккея России (ФХР) указала, что это может произойти в случае окончания СВО на Украине. Кроме того, у ФХР будет возможность оспорить решение IIHF об отстранении от ЧМ-2026 после окончания мирового первенства 2025 года.

Глава федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон между тем поддержал решение IIHF. Он заявил, что меры абсолютно необходимы в сложившейся ситуации, и ему приятно знать условия проведения чемпионата мира в следующем сезоне.