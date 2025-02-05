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16:50, 5 февраля 2025Интернет и СМИ

Spotify выписали многомиллионный штраф в России

Spotify оштрафовали на 10 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Janerik Henriksson / Globallookpress.com

Популярному музыкальному сервису Spotify выписали многомиллионный штраф за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Компанию признали виновной по части 9 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»). Сервис обязали выплатить 10 миллионов рублей.

Кроме того, 5 февраля за отказ локализовать данные россиян суд в Москве оштрафовал платформу для звонков и обмена сообщениями Discord. Компании выписали штраф в размере двух миллионов рублей.

В апреле 2022 года Spotify сообщил о приостановке работы в России. В компании уточнили, что пользователи в России больше не смогут воспользоваться сервисами на сайте и в приложении Spotify. Позднее, в декабре 2023 года, прекратило работу единственное в России юрлицо музыкального сервиса.

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