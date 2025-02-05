Стадо диких кабанов устроило хаос в торговом центре

Mirror: На курорте в Испании дикие кабаны устроили хаос в торговом центре

Стадо диких кабанов зашло в торговый центр на испанском курорте Коста-дель-Соль и устроило хаос. Об этом сообщило издание Mirror.

Отмечается, что около 10 особей зашли в торговый центр через парковку. Внутри они свободно передвигались по зданию, двигались в сторону эскалаторов и даже приближались к людям. Посетители в панике хватали детей, опасаясь агрессии со стороны незваных гостей.

Спустя время охранники смогли выгнать кабанов из помещения. Местные жители жалуются, что этот случай не единичный.

«Они здесь каждый день. Они даже появляются на детских площадках, и родителям приходится уводить детей, потому что это больше не безопасное место», — рассказывают местные жители.

Ранее сообщалось, что в Малайзии молодой мужчина не выжил после нападения дикого кабана. Кабан несколько раз ударил его клыками, сильно повредив левое бедро и артерию.