Суд узаконил продление ареста обвиняемым в пособничестве теракту в «Крокус Сити Холле»

Мосгорсуд узаконил продление ареста 4 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Московский городской суд признал законным продление срока ареста до 22 февраля четверым фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о четверых обвиняемых в пособничестве исполнителям теракта, а именно о сдававшему им квартиру и продавшим автомобиль — Алишере Касимове, Исроиле, Диловаре и Аминчоне Исломовых (все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Судья Мосгорсуда огласила решение, в котором постановление Басманного суда оставлено без изменений, а апелляционная жалоба — без удовлетворения. Отмечается, что слушание проходило в закрытом режиме.

20 ноября Басманный суд также продлевал арест Аминчону Исломову, Диловару Исломову, Исроилу Исломову и Алишеру Касимову.