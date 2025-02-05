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14:43, 5 февраля 2025Силовые структуры

Суд узаконил продление ареста обвиняемым в пособничестве теракту в «Крокус Сити Холле»

Мосгорсуд узаконил продление ареста 4 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Московский городской суд признал законным продление срока ареста до 22 февраля четверым фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о четверых обвиняемых в пособничестве исполнителям теракта, а именно о сдававшему им квартиру и продавшим автомобиль — Алишере Касимове, Исроиле, Диловаре и Аминчоне Исломовых (все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Судья Мосгорсуда огласила решение, в котором постановление Басманного суда оставлено без изменений, а апелляционная жалоба — без удовлетворения. Отмечается, что слушание проходило в закрытом режиме.

20 ноября Басманный суд также продлевал арест Аминчону Исломову, Диловару Исломову, Исроилу Исломову и Алишеру Касимову.

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