Суд заблокировал решение Трампа о трансгендерных женщинах

Суд заблокировал решение Трампа о переводе транс-женщин в мужские тюрьмы

Окружной суд круга Колумбия заблокировал решение президента США Дональда Трампа о переводе трансгендерных женщин (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в мужские тюрьмы. Об этом сообщает Reuters.

«Истцы смогли доказать, что им будет нанесен непоправимый ущерб, если их запрос на временный судебный запрет будет отклонен. В связи с этим суд постановил, что ответчики должны сохранить текущий статус проживания истцов и медицинский уход в том виде, который действовал до 20 января 2025 года», — передает агентство.

Отмечается, что три транс-женщины подали иск, утверждая, что трансгендеры могут столкнутся с насилием и сексуальными домогательствами в мужских тюрьмах, что нарушит их право не подвергаться жестокому и необычному наказанию, гарантированное восьмой поправкой к Конституции США.

24 января Трамп распорядился, чтобы трансгендерные женщины содержались в мужских тюрьмах. Указ прекращает медицинское обслуживание заключенных, связанное со сменой пола. Также в документе подчеркивается, что попытки «искоренить биологическую реальность пола по сути наносят ущерб женщинам, лишая их достоинства, безопасности и благополучия».