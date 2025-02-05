Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.
«Думаю, мы очень успешно занимаемся Россией и Украиной. Надеюсь, что мы справимся с этим в какой-то момент в не слишком отдаленном будущем», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что вопрос прекращения боевых действий является сложной проблемой, добавив, что «мы решаем проблемы».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Трампу полезные ископаемые в новых регионах России. Он предупредил, что если недра останутся под контролем России, то они достанутся другим странам и компаниям.