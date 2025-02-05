Трамп высказался о давлении на Иран

США не хотят оказывать давление на Иран, но не могут позволить ему получить ядерное оружие. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя указ о возобновлении «максимального давления» на Тегеран, передает РИА Новости.
«У них не может быть ядерного оружия. Со мной. Все просто. У Ирана не может быть ядерного оружия. Мы не хотим быть жесткими с Ираном», — сказал политик.
Ранее Трамп выразил надежду, что Вашингтону не придется часто применять давление в адрес Ирана. Он подчеркнул, что не рад принятому им решению.
В декабре американский лидер допустил возможность войны с Ираном.