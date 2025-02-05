Трамп высказался о давлении на Иран

Трамп: США не хотят давить на Иран, но не позволят ему получить ядерное оружие

США не хотят оказывать давление на Иран, но не могут позволить ему получить ядерное оружие. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя указ о возобновлении «максимального давления» на Тегеран, передает РИА Новости.

«У них не может быть ядерного оружия. Со мной. Все просто. У Ирана не может быть ядерного оружия. Мы не хотим быть жесткими с Ираном», — сказал политик.

Ранее Трамп выразил надежду, что Вашингтону не придется часто применять давление в адрес Ирана. Он подчеркнул, что не рад принятому им решению.

В декабре американский лидер допустил возможность войны с Ираном.