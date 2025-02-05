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00:06, 5 февраля 2025Мир

Трамп высказался о давлении на Иран

Трамп: США не хотят давить на Иран, но не позволят ему получить ядерное оружие
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США не хотят оказывать давление на Иран, но не могут позволить ему получить ядерное оружие. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя указ о возобновлении «максимального давления» на Тегеран, передает РИА Новости.

«У них не может быть ядерного оружия. Со мной. Все просто. У Ирана не может быть ядерного оружия. Мы не хотим быть жесткими с Ираном», — сказал политик.

Ранее Трамп выразил надежду, что Вашингтону не придется часто применять давление в адрес Ирана. Он подчеркнул, что не рад принятому им решению.

В декабре американский лидер допустил возможность войны с Ираном.

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