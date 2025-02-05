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04:16, 5 февраля 2025Мир

Трамп заявил об инструкциях на случай своего убийства

Трамп заявил, что оставил инструкции на случай своего убийства по заказу Ирана
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что оставил своим советникам инструкции на случай своего убийства по заказу со стороны Тегерана. Его слова приводит газета New York Post.

По данным издания, соответствующее заявление он сделал во время подписания указа о возобновлении «максимального давления» на Иран. «Если бы они это сделали, то были бы уничтожены. Это был бы конец», — отметил американский лидер. Он также выразил мнение, что с подобным предостережением должен был выступить экс-лидер США Джо Байден, однако тот так и не сделал этого. «Я не знаю почему. Возможно, из-за недостатка интеллекта», — добавил Трамп.

Ранее Дональд Трамп отметил, что Вашингтон не хочет давить на Тегеран, однако не могут позволить ему получить ядерное оружие. «Для меня все просто: у Ирана не может быть ядерного оружия», — пояснил он.

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