CNN: USAID отправит в административный отпуск сотрудников по всему миру

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) 7 февраля отправит в административный отпуск сотрудников по всему миру, которые были наняты напрямую. Об этом сообщает CNN.

USAID заявило о намерении организовать и оплатить обратный проезд в США в течение 30 дней всем сотрудникам, командированным за пределы страны. Отмечается, что на местах останется персонал, ответственный «за критически важные функции миссий, основное руководство и специально назначенные программы».

3 февраля администрация американского лидера Дональда Трампа закрыла штаб-квартиру USAID в Вашингтоне, предоставлявшее помощь Украине. Кроме того, американский миллиардер и руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что USAID финансировало исследования в области биооружия, в том числе COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Он также назвал агентство преступной организацией и высказал мнение, что USAID является «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку».