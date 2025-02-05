USAID значительно увеличило поддержку гражданского общества Грузии накануне протестов

Перед началом протестов USAID значительно увеличило поддержку выборов в Грузии

Перед началом протестов в Грузии осенью 2024 года Агентство по международному развитию США (USAID) выделило деньги на поддержку выборов, а также верховенства закона и гражданского общества страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала ForeignAssistance.gov.

Как следует из сообщения агентства, в 2024 году 8,58 миллиона долларов было направлено на программы по «укреплению верховенства закона», а еще 6,33 миллиона — на «поддержку избирательного и политического процессов». Отмечается, что помимо этого USAID выделило 4,35 миллиона долларов на «вовлечение гражданского общества».

Утверждается, что эти программы вошли в десятку крупнейших направлений финансирования агентства в Грузии. Всего на них было выделено 111,5 миллиона долларов (около 10,9 миллиарда рублей).

При этом, как выяснил корреспондент «Ленты.ру», на портале ForeignAssistance.gov указано, что за 2024 год 42,27 миллиона долларов было выделено на поддержку «правительства и гражданского общества» Грузии, что превышает показатель 2023 года — тогда на нее было выделено 33 миллиона долларов.

Другими значимыми направлениями финансирования USAID в 2024 году стали «бизнес и другие услуги» (26,72 миллиона долларов), «операционные расходы» (16,21 миллиона долларов), а также «основное образование» (9,4 миллиона долларов) и «сельское хозяйство» (почти 6 миллионов долларов). Как указано на сайте портала, расходы американского агентства за 2024 год составили 111,5 миллиона долларов.

В 2024 году в Грузии неоднократно вспыхивали акции протеста, связанные с решениями правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Очередная волна протестов в республике началась в конце ноября, после заявления премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по вступлению страны в Европейский союз до 2028 года.