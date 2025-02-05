В Харьковской области рассказал об усилении обстрелов мирных жителей украинскими войсками

Глава Харьковской ГВА Ганчев: ВСУ усилили обстрелы мирных жителей

На фоне продвижения российских войск Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы мирных жителей в Харьковской области. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал глава местной гражданско-военной администрации (ГВА) Виталий Ганчев.

«Наши войска освободили за последнее время достаточно много населенных пунктов. (...) К сожалению, на себе это ощущают мирные жители. Жители, которые констатируют, что усилилось количество обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований», — заявил чиновник.

Он добавил, что при попытке противостоять российскому наступлению украинские войска подтягивают артиллерию и беспилотники, усиливая удары по гражданским объектам в тылу Вооруженных сил России.

Ранее Ганчев сообщил о попытках прорыва ВСУ к границе России под Волчанском. По его словам, российские войска выбрали наиболее удобные позиции для сдерживания наступления и уже провели серию контратак.