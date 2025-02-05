В Харьковской области рассказали о работе ВС России в Купянском районе

Ганчев: Артиллерия ВС России наносит удары по укрепрайонам ВСУ близ Купянска

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации наносят удары по укрепрайонам украинской армии близ Купянска. Об этом написал глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Наша артиллерия продолжает наносить удары по укрепрайонам противника в Купянском районе», — написал Ганчев.

Помимо этого, по его словам, удары наносятся по местам скопления иностранных наемников и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), переброшенных в Харьковскую область с других направлений.

Ранее Ганчев рассказал, что ВСУ усилили обстрелы мирных жителей в Харьковской области на фоне продвижения российских войск. Он добавил, что при попытке противостоять российскому наступлению украинские войска подтягивают артиллерию и беспилотники, усиливая удары по гражданским объектам в тылу Вооруженных сил России.