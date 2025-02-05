В Казахстане призвали проверить деятельность USAID в стране

Депутат Мажилиса Казахстана Магеррамов призвал расследовать деятельность USAID

Власти Казахстана должны расследовать деятельность Агентства по международному развитию США (USAID) в стране. Об этом заявил депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Магеррам Магеррамов, передает KazTAG.

«Все мы понимаем, что периодический всплеск активности некоторых групп под лозунгами "права сексуальных меньшинств" происходит не по внутренним запросам нашего общества, а под внешним воздействием», — подчеркнул политик. В частности, он указал выделение USAID двух миллионов долларов организации «Европейская международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов» под предлогом «укрепления прав человека и равенства» в Средней Азии.

Магеррамов призвал Министерство юстиции и Министерство экономики Казахстана проверить активность USAID в стране и выделение средств различным неправительственным организациям. Депутат указал на шокирующие подробности о деятельности агентства и заявил о значительном запросе в обществе на публикацию подробных отчетов о финансовой активности.

Ранее агентство Bloomberg заявило о вскрытии сотрудниками американского миллиардера Илона Маска из Департамента эффективности государственного управления секретной комнаты USAID. Предприниматель пригрозил привлечь приставов в случае отказа.