В США заявили о вскрытии сотрудниками Маска секретной комнаты USAID

Bloomberg: сотрудники Маска из DOGE вскрыли секретную комнату USAID

Сотрудники американского миллиардера Илона Маска из Департамента эффективности государственного управления (DOGE) вскрыли секретную комнату Агентства США по международному развитию (USAID), с учетом угроз самого предпринимателя о привлечении приставов в случае отказа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Команда из Департамента эффективности государственного управления (...) несколько дней пыталась получить информацию от должностных лиц агентства иностранной помощи. (...) После столкновения между работниками один из сотрудников DOGE позвонил Маску, который сообщил сотрудникам службы безопасности агентства, что он привлечет Службу маршалов США, если его команде не будет предоставлен доступ даже к конфиденциальной информации», — отмечается в материале агентства.

На данный момент времени цели обыска и его детали неизвестны, хотя гипотетическим вариантом является поиск не секретной информации, а документов с кадровой информацией. Агентство также выяснило личности всех четырех человек, которые проникли в агентство: Люк Фарритор, Эдвард Користин, Джереми Левин и Гэвин Клигер. В своих профилях в социальных сетях они указывали, что являются соратниками Маска, а также поддерживают президента США Дональда Трампа и его команду.

Ранее Маск назвал агентство США по международному развитию преступной организацией. В отдельной публикации он назвал агентство «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку».