В Кремле прокомментировали требования Зеленского дать Украине ядерное оружие

Песков: Требования Зеленского дать Украине ядерное оружие граничат с безумием

Требования украинского лидера Владимира Зеленского предоставить Украине ядерное оружие являются граничащими с безумием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В целом подобные заявления и подобные высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия и так далее», — объяснил официальный представитель Кремля.

4 февраля Зеленский попросил Запад дать Украине ядерное оружие и ракеты. Он также признал, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время.

На слова Зеленского о ядерном оружии отреагировали в Министерстве иностранных дел России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что заявления украинского политика «выдают в нем маньяка».