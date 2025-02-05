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12:43, 5 февраля 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали требования Зеленского дать Украине ядерное оружие

Песков: Требования Зеленского дать Украине ядерное оружие граничат с безумием
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Требования украинского лидера Владимира Зеленского предоставить Украине ядерное оружие являются граничащими с безумием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В целом подобные заявления и подобные высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия и так далее», — объяснил официальный представитель Кремля.

4 февраля Зеленский попросил Запад дать Украине ядерное оружие и ракеты. Он также признал, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время.

На слова Зеленского о ядерном оружии отреагировали в Министерстве иностранных дел России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что заявления украинского политика «выдают в нем маньяка».

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