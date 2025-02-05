В Польше оценили российскую «Деривацию»

Interia: Российский зенитный комплекс «Деривация-ПВО» станет кошмаром для ВСУ

Российский зенитно-артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» может стать кошмаром для дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возможности системы оценило польское издание Interia.

Комплекс на шасси плавающей боевой машины пехоты БМП-3 оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с автоматической пушкой калибра 57 миллиметров. Скорострельность орудия составляет 120 выстрелов в минуту.

«Со смертельной точностью она метает снаряды во все: от низколетящих вертолетов и крылатых ракет до барражирующих боеприпасов и дронов», — говорится в материале.

Машина оснащена оптико-электронной системой прицеливания, которая работает без демаскирующих излучений. Поэтому «Деривацию-ПВО» нельзя поразить противорадиолокационными ракетами, которые наводятся на радиосигналы.

В августе 2024 года компания «НТЦ Элинс» показала модернизированную зенитную установку ЗУ-23АЭ на форуме «Армия-2024». Изделие на базе советской ЗУ-23-2 получило тепловизор, систему дистанционного управления и возможность использования снарядов с программируемым воздушным подрывом. Модернизированная установка может поражать малоразмерные дроны.