Депутат Рады Дубинский: Украине дорога только в БРИКС

Украине неизбежно придется вступить в БРИКС, поскольку Европейский союз (ЕС) не горит желанием принимать Киев. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он напомнил о заявлениях президента Польши Анджея Дуды и польского премьера Дональда Туска. Они, по его словам, отметили, что после завершения конфликта Киев столкнется с возросшей преступностью и посттравматическим стрессовым расстройством у солдат, намекая, что Украину еще долго не будут впускать в ЕС.

«Обещать лопухам ЕС, а потом их туда не впускать — это была согласованная заранее политика [президента Украины Владимира] Зеленского с европейцами. В ЕС все про всех видят, и воевавших просто не пустят. Ну, ничего, нам все равно дорога в БРИКС — туда поедете», — написал депутат.

Ранее Дубинский назвал выборы со свободными СМИ ужасом Зеленского. «Самый большой ужас Зеленского — выборы, при которых открыты все СМИ и нельзя никому закрыть рот подвалом СБУ», — сказал он.