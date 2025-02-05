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06:34, 5 февраля 2025Бывший СССР

В Раде заявили о неизбежном вступлении Украины в БРИКС

Депутат Рады Дубинский: Украине дорога только в БРИКС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украине неизбежно придется вступить в БРИКС, поскольку Европейский союз (ЕС) не горит желанием принимать Киев. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он напомнил о заявлениях президента Польши Анджея Дуды и польского премьера Дональда Туска. Они, по его словам, отметили, что после завершения конфликта Киев столкнется с возросшей преступностью и посттравматическим стрессовым расстройством у солдат, намекая, что Украину еще долго не будут впускать в ЕС.

«Обещать лопухам ЕС, а потом их туда не впускать — это была согласованная заранее политика [президента Украины Владимира] Зеленского с европейцами. В ЕС все про всех видят, и воевавших просто не пустят. Ну, ничего, нам все равно дорога в БРИКС — туда поедете», — написал депутат.

Ранее Дубинский назвал выборы со свободными СМИ ужасом Зеленского. «Самый большой ужас Зеленского — выборы, при которых открыты все СМИ и нельзя никому закрыть рот подвалом СБУ», — сказал он.

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