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12:21, 4 февраля 2025Бывший СССР

Депутат Рады Дубинский назвал выборы со свободными СМИ ужасом Зеленского

Дубинский: Выборы со свободными СМИ являются ужасом для Зеленского
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Выборы при свободных СМИ являются ужасом для нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Наверное, самый большой ужас Зеленского — выборы, при которых открыты все СМИ и нельзя никому закрыть рот подвалом СБУ», — написал нардеп.

Ранее Дубинский заявил, что президент США Дональд Трамп должен остановить связанную с бывшим президентом США Джо Байденом «машину коррупции» на Украине.

Помимо этого, депутат сообщал, что слова американского журналиста Такера Карлсона о диктатуре Зеленского и заявления спецпосланника США по Украине Кита Келлога предвещают конец публичного имиджа украинского лидера и делают его обычным гражданином.

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