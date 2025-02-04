Дубинский: Выборы со свободными СМИ являются ужасом для Зеленского

Выборы при свободных СМИ являются ужасом для нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Наверное, самый большой ужас Зеленского — выборы, при которых открыты все СМИ и нельзя никому закрыть рот подвалом СБУ», — написал нардеп.

Ранее Дубинский заявил, что президент США Дональд Трамп должен остановить связанную с бывшим президентом США Джо Байденом «машину коррупции» на Украине.

Помимо этого, депутат сообщал, что слова американского журналиста Такера Карлсона о диктатуре Зеленского и заявления спецпосланника США по Украине Кита Келлога предвещают конец публичного имиджа украинского лидера и делают его обычным гражданином.