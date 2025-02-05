В России массовую драку мигрантов под окнами здания миграционной службы сняли на видео

В Нижневартовске мигранты устроили массовую драку, ее сняли на видео

В Нижневартовске мигранты устроили массовую драку. Она произошла прямо под окнами здания миграционной службы, сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

На кадрах видно около двух десятков человек в черном. Дерущихся освещают фары автомобилей, на которых, вероятно, они и приехали на место потасовки. Через некоторое время участники драки расходятся.

Позже выяснилось, что в драке принимали участие иностранцы, стоявшие в очереди в миграционный центр. Конкретных фигурантов устанавливают правоохранители.

Ранее массовая драка произошла в центре Уфы. Несколько десятков мужчин сначала ругались, потом словесный конфликт перерос в потасовку. Происшествием заинтересовались в Следственном комитете.