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13:27, 5 февраля 2025Россия

В России массовую драку мигрантов под окнами здания миграционной службы сняли на видео

В Нижневартовске мигранты устроили массовую драку, ее сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Нижневартовске мигранты устроили массовую драку. Она произошла прямо под окнами здания миграционной службы, сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

На кадрах видно около двух десятков человек в черном. Дерущихся освещают фары автомобилей, на которых, вероятно, они и приехали на место потасовки. Через некоторое время участники драки расходятся.

Позже выяснилось, что в драке принимали участие иностранцы, стоявшие в очереди в миграционный центр. Конкретных фигурантов устанавливают правоохранители.

Ранее массовая драка произошла в центре Уфы. Несколько десятков мужчин сначала ругались, потом словесный конфликт перерос в потасовку. Происшествием заинтересовались в Следственном комитете.

ЖЗЛ
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