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11:47, 5 февраля 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России ответили на призывы Зеленского передать Украине ядерное оружие

Депутат Чепа: Украине не позволят получить ядерное оружие
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Украина никогда не получит ядерное оружие, этого не допустят ни Россия, ни США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также назвал призыв президента Украины Владимира Зеленского агонией.

«Никакого шанса на получение ядерного оружия у Украины нет. Его никто не даст, и никто этого не допустит. Это абсурд. Но мы каждый день слышим от Зеленского такие абсурдные, противоречивые заявления: то он готов к переговорам с Россией, то нет. То готов передать США редкоземельные металлы, которые, как выясняется, большей частью не находятся на территории Украины», — напомнил политик.

Он назвал заявления Зеленского агонией политика, который скоро вынужден будет покинуть свой пост, но пытается этого не допустить. Чепа убежден, что иной логики в словах украинского президента искать не стоит.

«Это агония нелегитимного президента, и он сам это понимает. Он пытается найти выход из положения, пытается остаться у власти любым путем. Это для него главное», — заключил депутат.

Ранее Зеленский попросил у Запада ядерное оружие и ракеты. Свое требование он озвучил в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану.

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