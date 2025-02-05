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00:55, 5 февраля 2025Россия

В России появится реестр мигрантов-нарушителей

Правительство РФ создаст реестр мигрантов-нарушителей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России появится реестр контролируемых лиц из числа мигрантов-нарушителей. Об этом сообщает ТАСС.

В постановлении правительства РФ указано, что ответственным за создание списка станет МВД. В реестр будут включать лиц в случае истечения у тех срока временного пребывания, разрешения на временное проживание (в том числе в целях получения образования), вида на жительство, патента, разрешения на работу, трудового договора, а также в случае сокращения срока временного пребывания. Также основаниями для попадания в реестр станут иностранцы, незаконно пересекшие границу России, а также лица, признанные судом виновными в совершении преступления.

Перечень будет формироваться в два этапа. Сперва МВД будет включать в него имеющуюся информацию об иностранцах-нарушителях, второй этап подразумевает ввод реестра в эксплуатацию посредством обеспечения функционирования и предоставления доступа к нему государственным органам и другим пользователям.

Ранее президент РФ Владимир Путин обязал выдворить нелегальных мигрантов из России до 30 апреля 2025 года. В соответствии с документом, покинуть страну обяжут тех, кто не сдал биометрию, не прошел тест на наркотики и инфекции, не сдал экзамен по русскому языку и истории, а также не уплатил задолженности. МВД получит право высылать мигрантов бе

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