В России стало меньше денег

ЦБ: Денежная масса в январе 2025-го в России сократилась на 0,3 процента

В январе 2025 года в России сократилась денежная масса. О том, что в стране стало меньше денег, сообщает пресс-служба Центробанка (ЦБ) РФ.

Согласно оперативным данным о динамике денежных агрегатов, денежная масса в стране сократилась на 0,3 процента, до 116,8 триллиона рублей. Месяцем ранее ее объем рос на 5,6 процента.

На 1 февраля 2025 года годовой темп прироста денежной массы увеличился с 19,2 до 19,5 процента. С исключением валютной переоценки Широкая денежная масса выросла на 0,1 процента (месяцем ранее показатель составлял 4,3 процента). Годовой темп ее прироста за январь составил 15,8 процента.

В конце 2024-го российская экономика не только не замедлялась, но даже ускорила рост, а инфляция в декабре оказалась выше ноябрьской при замедлении всех видов кредитования, отметил регулятор. Аналитики отметили, что повышение потребительских цен в пересчете на год поднялось с 13,8 процента в ноябре до 14,2 процента в последний месяц года. На результат сильнее всего повлияло новое усиление спроса, прежде всего в сегменте продовольствия.

Тенденцию объясняют «активизацией бюджетных расходов», которые подменили собой коммерческий кредит. Эти средства значительной частью идут в повышение зарплат из-за рекордного дефицита трудовых ресурсов, поэтому потребление в ноябре-декабре не показало признаков замедления.