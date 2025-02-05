В России высказались о намеке Зеленского на причастность Украины к убийству Саркисяна

Сенатор Джабаров: При причастности СБУ к убийству Саркисяна придется отвечать

Если Служба безопасности Украины (СБУ) имеет отношение к убийству президента Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, за это придется ответить, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о намеке президента Украины Владимира Зеленского на причастность к преступлению.

«Во-первых, об этом знать мы не можем, потому что идет следствие, разные версии, пока раньше времени даже говорить нечего. Но если он так уверенно заявляет, что он причастен к организации убийства, это подтверждает, что он сам террорист и государство, которым он руководит, тоже террористическое. Поэтому ему придется ответить за свои деяния перед народом Украины, перед народом России. Я думаю, что все впереди. За каждое деяние будет ответ», — сказал сенатор.

Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану намекнул, что спецслужбы Украины устранили лицо, причастное к убийствам в Донбассе и во время Майдана. Отвечая на вопрос о недавнем взрыве в жилом комплексе в Москве, политик отметил, что недавно СБУ провела операцию по устранению человека, которого обвиняют в убийстве украинцев. «Мне трудно сказать, тот ли это случай или нет», — сказал он.

3 февраля в московском жилом комплексе «Алые Паруса» произошло покушение на Армена Саркисяна. При детонации взрывного устройства он получил серьезные травмы, от которых позже скончался в больнице. Также на месте погиб его охранник. Саркисян с 2014 года находился в розыске на территории Украины. В декабре 2024-го ему предъявили новые обвинения в покушении на суверенитет и территориальную целостность страны.