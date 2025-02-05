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12:49, 5 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе мычащий мужчина пытался изнасиловать 17-летнюю девушку и был задержан

В Новосибирске пойман мычащий мужчина за попытку изнасиловать 17-летнюю девушку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

В Новосибирске задержан 30-летний мычащий мужчина, который пытался изнасиловать 17-летнюю девушку в подъезде дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на половую неприкосновенность несовершеннолетней. 6 февраля ему определят меру пресечения.

По данным канала, ЧП произошло в подъезде многоэтажного дома в ЖК «Матрешки». Там фигурант ехал в лифте, вместе с пострадавшей он вышел на ее этаже и напал. Он избил девушку. На шум вышел отец девушки. Он отбил дочь и помог задержать злоумышленника.

По информации Mash Siberia, местные жители рассказали, что видели фигуранта в другом ЖК — в «Весеннем». По их словам он не разговаривает и пытается изнасиловать кого-нибудь.

Ранее сообщалось, что Калининский районный суд Тюмени приговорил к четырем годам и одному месяцу лишения свободы 45-летнего рецидивиста, напавшего на врача СПИД-центра и пытавшегося ее изнасиловать.

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