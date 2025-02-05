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15:01, 5 февраля 2025Россия

В Совфеде оценили идею главы СК снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков

Сенатор Клишас поддержал идею снизить возраст ответственности за сбыт наркотиков
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Сенатор Андрей Клишас поддержал идею главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина, который выступил с предложением снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Слова парламентария передает ТАСС.

«Я считаю наркотики абсолютным злом. Предложение поддерживаю», — сказал Клишас.

Бастрыкин 5 февраля заявил, что в России необходимо снизить возрастной порог привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств с 16 до 14 лет. По мнению председателя СК, предлагаемая им мера позволит противодействовать вовлечению несовершеннолетних в наркобизнес.

Руководитель силового ведомства, помимо этого, выступил с предложением запретить продажу алкоголя людям младше 21 года. Он также предложил конфисковывать имущество у виновных в мошенничестве и растрате.

ЖЗЛ
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