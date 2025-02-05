В США заявили о расколе в администрации Трампа по Украине

NBC News: Администрация Трампа расколота по способу урегулирования на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа расколота по способу урегулирования конфликта на Украине, так как спецпредставитель главы Белого дома Кит Келлог и его советник по национальной безопасности Майк Уолтц выступают за давление на Россию, а остальная часть окружения хочет прекращения помощи Киеву. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«По словам бывших официальных лиц США и Украины, а также источника, близкого к правительству в Киеве, советники Трампа и члены его кабинета разделились во мнениях относительно того, какое давление следует оказывать: советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Украине Кит Келлог хотят использовать американское влияние, чтобы надавить

на Москву», — приводит телеканал данные источников.

При этом указывается, что противники ограничений против России считают, что прекращение военных поставок Украине позволит в кратчайшие сроки прекратить боевые действия. В то же время Келлог и Уолтц настаивают, что подобное решение поставит Киев в невыгодное положение на переговорах.

Ранее Келлог заявил, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта будет представлен на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Спецпосланник добавил, что намерен встретиться с американскими союзниками, которые готовы работать с Вашингтоном над разрешением украинского кризиса.