В России предложили способ борьбы с пустыми вагонами в портах

Минтранс РФ предложил отправлять порожние вагоны из портов на тысячи километров

Для борьбы с порожними вагонами на припортовых станциях Минтранс предложил изменить правила их перемещения. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов.

Как отмечает РБК, документ мог стать реакцией на просьбу ассоциации «Русская сталь», которая говорила о необходимости дать РЖД возможность изымать простаивающие на подъездных путях предприятий и портов пустые вагоны. В настоящее время они препятствуют приему грузов к транспортировке. Вице-премьер Александр Новак позднее поручал проработать вопрос.