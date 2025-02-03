Перевозки по железной дороге в России упали

РЖД: В январе погрузка на сети железных дорог снизилась на 1,8 %

В январе погрузка на сети железных дорог в России снизилась на 1,8 процента в годовом выражении. О падении объемов перевозок сообщает пресс-служба РЖД.

Погрузка упала после вступления в силу Правил недискриминационного доступа (ПДН), которые не действовали с весны 2022 года, до 93,1 миллиона тонн. По словам начальника центральной дирекции управления движением РЖД Михаила Глазкова,из-за этого изменилась конъюнктура рынка грузовых перевозок.

«Возможности перевозки немножко изменились, поехали грузы, которые дают большую добавочную стоимость и больший вклад в ВВП, чем грузы, которые имели преимущество в прошлом году», — отметил он.

В компании объяснили тенденцию снижением объемов предъявления стройматериалов (минус 27,2 процента, до 5,2 миллиона тонн) из-за завершения крупных строек и переноса сроков реализации инфраструктурных проектов.

«Несмотря на снижение абсолютного показателя погрузки, пропускные способности железнодорожной инфраструктуры задействованы на максимальном уровне. Об увеличении объемов выполняемой перевозочной работы свидетельствует и тарифный грузооборот, который вырос на шесть процентов», — пояснили представители компании.

Ранее Глазков заявил, что средняя скорость движения поездов в России по итогам 2024 года упала на два километра в час, до 35,7 километра в час, что сравнимо с уровнем 1992 года. Причиной ситуации стал беспрецедентный переизбыток вагонов, с которым не сталкивались ни в современной России, ни в СССР. На путях общего пользования в начале 2025 года находились 1,382 миллиона вагонов, что почти в полтора раза больше, чем необходимо для перевозки грузов.