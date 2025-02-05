Владельца российской нефтяной компании уличили в неуплате налогов на 400 миллионов рублей

78.ru: Владельца нефтяной компании из Петербурга задержали за неуплату налогов

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции задержали владельца нефтяной компании по подозрению в неуплате налогов почти на 400 миллионов рублей. Об этом сообщает издание 78.ru.

Правоохранительные органы уличили 60-летнего предпринимателя в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в период с 2019 по 2021 год. По данным следствия, он недоплатил 218 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и еще 180 миллионов рублей налога на прибыль. Нефтяная компания в настоящее время проходит процедуру банкротства.

На имя подозреваемого также зарегистрированы две строительные компании, ведущие деятельность в Ленинградской области. Его имя издание не называет.

В 2008 году бизнесмен был осужден на пять лет лишения свободы за растрату. Отсидев два года, он вышел на свободу досрочно.

4 февраля сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд отказался отменить решение о признании банкротом «королевы марафонов» Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов.