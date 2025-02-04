Решение о банкротстве Блиновской оставили в силе

Апелляционный суд признал законным решение о банкротстве блогера Блиновской

Девятый арбитражный апелляционный суд отказался отменить решение о признании банкротом «королевы марафонов» Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов. Вердикт первой инстанции оставили без изменений, сообщает РИА Новости.

Блиновская сама подала заявление о банкротстве, но в ходе процесса передумала, указав через адвоката, что может самостоятельно погасить все долги. Тем не менее в середине ноября суд удовлетворил заявление и открыл процедуру реализации имущества блогерши.

После этого она обжаловала решение суда, подав апелляцию, которую во вторник и отклонил суд. На сегодняшнем заседании представитель арбитражного управляющего, которая должна оценить имущество Блиновской и организовать его реализацию, заявила, что продажа окажется непростым вопросом. Так, по ее словам, «автомобиль Lamborghini находился в лизинге, компания-лизингодатель разрывает контракт из-за неуплаты, машина ей больше не принадлежит».

В январе стало известно, что особняк Блиновской в подмосковной Истре собрались выставить на торги, а Савеловский суд Москвы продлил арест обвиняемой по ряду статей УК РФ до 2 мая.