«Королеве марафонов» Елене Блиновской снова продлили арест

Елене Блиновской продлили арест до 2 мая по делу о неуплате налогов

Савеловский суд Москвы снова продлил арест «королеве марафонов» Елене Блиновской по делу о неуплате налогов. Об этом в четверг, 16 января, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, суд продлил арест Блиновской до 2 мая, во время заседания ее супруг Алексей, прибывший из зоны проведения специальной военной операции признал вину в дроблении бизнеса, но заявил, что все деньги были получены законными методами.

Мужчина впервые участвует в заседании по уголовному делу своей супруги — блогера Елены Блиновской. По делу он проходит в качестве свидетеля. Находясь в зале суда, Алексей подмигнул жене, после чего его вывели в коридор.

14 января в ФССП подтвердили завершение взыскания долга с Блиновской.