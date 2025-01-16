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19:26, 16 января 2025Силовые структуры

«Королеве марафонов» Елене Блиновской снова продлили арест

Елене Блиновской продлили арест до 2 мая по делу о неуплате налогов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Савеловский суд Москвы снова продлил арест «королеве марафонов» Елене Блиновской по делу о неуплате налогов. Об этом в четверг, 16 января, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, суд продлил арест Блиновской до 2 мая, во время заседания ее супруг Алексей, прибывший из зоны проведения специальной военной операции признал вину в дроблении бизнеса, но заявил, что все деньги были получены законными методами.

Мужчина впервые участвует в заседании по уголовному делу своей супруги — блогера Елены Блиновской. По делу он проходит в качестве свидетеля. Находясь в зале суда, Алексей подмигнул жене, после чего его вывели в коридор.

14 января в ФССП подтвердили завершение взыскания долга с Блиновской.

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