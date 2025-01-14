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05:12, 14 января 2025Экономика

В ФССП подтвердили завершение взыскания долга с Блиновской

В ФССП подтвердили завершение взыскания долга с Блиновской из-за ее банкротства
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Окончание исполнительного производства в связи с банкротством «королевы марафонов» Елены Блиновской подтвердили в пресс-службе главного межрегионального управления ФССП РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В ФССМ напомнили, что в ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал блогершу банкротом. «На основании судебного решения исполнительное производство окончено в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 47 229-ФЗ "Об исполнительном производстве», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Блиновская избавилась от двух элитных квартир в Москве перед признанием ее банкротом. По данным Shot, у «королевы марафонов» были «двушка» и «трешка» в элитном ЖК «Донской Олимп».

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