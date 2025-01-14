В ФССП подтвердили завершение взыскания долга с Блиновской из-за ее банкротства

Окончание исполнительного производства в связи с банкротством «королевы марафонов» Елены Блиновской подтвердили в пресс-службе главного межрегионального управления ФССП РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В ФССМ напомнили, что в ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал блогершу банкротом. «На основании судебного решения исполнительное производство окончено в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 47 229-ФЗ "Об исполнительном производстве», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Блиновская избавилась от двух элитных квартир в Москве перед признанием ее банкротом. По данным Shot, у «королевы марафонов» были «двушка» и «трешка» в элитном ЖК «Донской Олимп».