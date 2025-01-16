Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:27, 16 января 2025Силовые структуры

Блиновский приехал в суд с СВО и подмигнул жене

Shot: Алексей Блиновский приехал с СВО на суд и подмигнул жене
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Алексей Блиновский

Алексей Блиновский. Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС

Алексей Блиновский приехал из зоны специальной военной операции (СВО) на судебное заседание к жене и подмигнул ей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на своего корреспондента из Савеловского районного суда Москвы.

По данным канала, мужчина впервые участвует в заседании по уголовному делу своей супруги — блогера Елены Блиновской. По делу он проходит в качестве свидетеля.

Находясь в зале суда, Алексей подмигнул жене, после чего его вывели в коридор.

Елена Блиновская обвиняется по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. В четверг, 16 января, она полностью подтвердила свою вину в неуплате налогов и легализации средств.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о плане Трампа по санкциям против России для мирной сделки

      Великобритания передаст Украине новую систему ПВО

      Мужчина случайно запечатлел на камеру падение метеорита у своего дома

      Российский школьник под одобрительные крики в классе применил удушающий прием к сверстнику

      Зеленский рассказал о договоре с Британией о передаче миллиардов долларов

      Критики разгромили новый фильм режиссера «Пилы»

      39-летняя звезда Comedy Woman показала фигуру до и после похудения

      В Москве детский футбольный тренер избил отца одного из игроков после случая на матче

      Надругавшегося над малолетними детьми россиянина отправили в колонию

      В России отреагировали на соглашение Великобритании и Украины о столетнем партнерстве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше