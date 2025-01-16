Блиновский приехал в суд с СВО и подмигнул жене

Shot: Алексей Блиновский приехал с СВО на суд и подмигнул жене

Алексей Блиновский приехал из зоны специальной военной операции (СВО) на судебное заседание к жене и подмигнул ей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на своего корреспондента из Савеловского районного суда Москвы.

По данным канала, мужчина впервые участвует в заседании по уголовному делу своей супруги — блогера Елены Блиновской. По делу он проходит в качестве свидетеля.

Находясь в зале суда, Алексей подмигнул жене, после чего его вывели в коридор.

Елена Блиновская обвиняется по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. В четверг, 16 января, она полностью подтвердила свою вину в неуплате налогов и легализации средств.