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15:08, 16 января 2025Силовые структуры

«Королева марафонов» подтвердила полное признание вины по делу о неуплате налогов

Блогер Блиновская в суде подтвердила полное признание вины по делу о налогах
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В суде начался допрос «королевы марафонов» по делу о неуплате налогов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В ходе допроса в Савеловском суде Москвы блогер Елена Блиновская полностью подтвердила свою вину в неуплате налогов и легализации средств. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, она также несет ответственность как руководитель компании за неправомерный оборот средств платежей. Блиновская надеется, что вырученных от продажи ее активов денежных средств хватит на погашение задолженности.

По ее словам, она написала явку с повинной сразу после начала расследования. Блогер обвиняется по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК России.

По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов на 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов рублей.

14 января пресс-служба главного межрегионального управления ФССП России подтвердила окончание исполнительного производства в связи с банкротством Блиновской.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом.

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