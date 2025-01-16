В суде начался допрос «королевы марафонов» по делу о неуплате налогов

Блогер Блиновская заявила, что написала явку с повинной в начале расследования

В Савеловском суде Москвы начался допрос блогера Елены Блиновской по уголовному делу о неуплате налогов. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, она написала явку с повинной сразу после начала расследования. «Королева марафонов» подтвердила свою позицию — она полностью признает вину в совершении налогового преступления. По остальным эпизодам она также признала вменяемые ей факты, юридическую оценку которым должен дать суд. Она выразила надежду, что вырученные от продажи ее активов денежных средств хватит на погашение задолженности.

14 января пресс-служба главного межрегионального управления ФССП России подтвердила окончание исполнительного производства в связи с банкротством Блиновской.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом. Она обвиняется по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК России. По данным следствия, блогер при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов на 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов рублей.