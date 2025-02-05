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09:59, 5 февраля 2025Мир

Врачи подали в суд на Трампа

Ассоциация Doctors for America подала в суд на Трампа за удаление данных
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ассоциация американских врачей Doctors for America подала в суд на президента США Дональда Трампа за удаление данных о здравоохранении с сайтов федерального правительства. Об этом сообщает портал Axios.

«Иск подан, чтобы оспорить поручение (...) ведомствам убрать или изменить веб-страницы и наборы данных, а также удаление CDC (Центрами США по контролю и профилактике заболеваний), FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) и Минздравом США веб-страниц и наборов данных. Ответчики не смогли предоставить необходимое уведомление, и их действия произвольны и являются злоупотреблением полномочиями или не соответствуют закону», — приводит портал содержание иска.

Подавшие иск требуют, чтобы вся информация о здравоохранении была восстановлена на сайтах ведомств. Уточняется, что в том числе речь идет об информации, предупреждающей об угрозах ВИЧ-инфекций и способах ее профилактики.

Ранее администрация Трампа начала удалять или скрывать какую-либо информацию о климатическом кризисе на своих правительственных сайтах. По словам главы Минтранса США Шона Даффи, подобные меры направлены на снижение регулирования экономики, которой могут мешать экологические ограничения. При этом ученые, недовольные удалением данных о своих исследованиях, указали на угрозу ухудшения ситуации в стране в сфере охраны окружающей среды.

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