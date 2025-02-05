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13:31, 5 февраля 2025Экономика

Вывозить зерно из России стало дешевле

Минсельхоз: С 5 февраля пошлина на экспорт пшеницы из РФ снизилась на 11 %
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Пошлина на экспорт пшеницы из России снизилась на 11 процентов. Об этом со ссылкой на Минсельхоз сообщает «Интерфакс».

Вывозить зерно стало дешевле с 5 февраля. Ставка пошлины снизилась с 4,43 тысячи рублей до 3,94 тысячи за тонну. Также сократились тарифы на вывоз ячменя — с 3,4 до 3,01 тысячи рублей за тонну и на кукурузу — с 4,66 до 4,25 тысячи рублей за тонну.

Ставки рассчитывали, исходя из индикативных цен в 240,9 доллара за тонну на пшеницу, 215,3 доллара — на ячмень и 234 доллара на кукурузу. Ставки будут действовать по 11 февраля включительно.

В первой половине сельхозгода 2024/25 Египет приобрел 5,45 миллиона тонн пшеницы у России. Помимо него в числе главных покупателей российского зерна оказались Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. Всего за июль-декабрь Россия поставила на внешние рынки 37 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 30 миллионов — пшеницы (за год объем ее поставок вырос на семь процентов), свидетельствуют данные Союза экспортеров и производителей зерна и аналитического центра «Русагротранса».

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