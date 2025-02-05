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13:11, 5 февраля 2025Силовые структуры

Задержание ФСБ террористов «Партии исламского освобождения» попало на видео

ФСБ показала видео задержания террористов «Партии исламского освобождения»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание ФСБ членов запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ат-Тахрир аль-Ислами») попало на видео. Кадры публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики выходят из машины и идут к частному дому, с помощью лестницы они перебираются через забор, после чего оказываются во дворе. Далее сотрудники ФСБ осматривают территорию и входят в дом, где их встречает мужчина. Внутри оказывается несколько человек.

Также на видео попали запрещенные пропагандистские материалы и украинский паспорт. Пятерых мужчин задержали. По данным ведомства, они распространяли среди мусульман полуострова террористическую идеологию, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. Во время подпольных собраний они вербовали новых сторонников.

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