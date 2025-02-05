Журналист Боуз призвал читателей выбрать одно верное утверждение о России

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X призвал читателей выбрать верное утверждение о России.

Автор опубликовал фото российского военного и добавил четыре пункта: «Русские деморализованы и сражаются лопатами», «У русских заканчиваются ракеты», «Русские забирают чипы из стиральных машин и микроволновок», «Западные СМИ абсолютно не заслуживают доверия».

После Боуз написал: «Одно из вышеперечисленного — правда».

Ранее журналист заявил, что своими словами о том, что до Украины дошла только часть из выделенных ей американских денег, президент Украины Владимир Зеленский по сути признал, что воровал средства, предназначающиеся для оказания военной и финансовой помощи стране.