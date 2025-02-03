Журналист Боуз: Зеленский признался, что обворовывал американцев

Своими словами о том, что до Украины дошла только часть из выделенных ей американских денег, Владимир Зеленский по сути признал, что воровал средства, предназначающиеся для оказания военной и финансовой помощи стране. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети Х.

«Диктатор Зеленский фактически признает, что Украина обкрадывает налогоплательщиков США. Поразительно», — написал он.

Накануне Владимир Зеленский опроверг данные о сумме выделенных Украине властями Соединенных Штатов средств. По его словам, сегодня от Вашингтона можно услышать, что Штаты дали Украине 177 миллиардов долларов. Зеленский подчеркнул, что «не знает, где все эти деньги». Он сообщил, что Киев получил от США только 75 миллиардов долларов.

Ранее журналистка Диана Панченко заявила, что Зеленский вывозит коррупционные деньги через Одесский порт. По ее словам, точных сумм никто не знает. Но один контейнер вмещает до 2,5 миллиарда долларов.