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00:31, 5 февраля 2025Из жизни

Женщина расправилась с бойфрендом из-за его скептицизма

Американка встретила незнакомца в автобусе и вместе с ним убила своего бойфренда
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Ashley White

Ashley White. Фото: WKRC

Женщина из США попала за решетку после того, как вместе с незнакомцем расправилась со своим бойфрендом. Об этом пишет Independent.

В 2020 году 29-летняя Эшли Уайт из штата Колорадо встречалась с 28-летним Коди Делайза. Они жили вместе, однако их отношения были очень нестабильными: Уайт постоянно конфликтовала с партнером, который упрекал ее в отсутствии постоянной работы. Ссоры угнетали американку, в какой-то момент она так разозлилась на Делайзу, что в отместку попыталась утопить и сжечь его кошку. После этого случая родные стали беспокоиться о ее психическом состоянии.

13 августа Уайт отправилась на собеседование в Денвер. Когда она рассказала Делайзе по телефону, как все прошло, он выразил скептицизм, намекнув, что Уайт не получит работу. В автобусе по пути домой она встретила незнакомца, который представился как Скотт. Они разговорились, и Уайт рассказала ему об абьюзивных отношениях с Делайзой. Тогда Скотт, у которого при себе был пистолет, предложил разобраться с ним. Пара отправилась попрактиковаться в стрельбе, а затем поехала в дом Делайзы и Уайт. Там один из них несколько раз выстрелил Делайзе в голову. Преступники украли деньги и кредитные карты и несколько дней кутили, после чего Скотт уехал. Уайт арестовали 13 августа, она во всем созналась.

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Через три года после преступления в полицию позвонила женщина, которая была в отношениях с Майклом Стрэттоном по прозвищу Скотт. Стрэттон рассказал ей о расправе над Делайзой, и она решила обратиться в правоохранительные органы. На недавнем судебном заседании обоих, Стрэттона и Уайт, признали виновными. Им грозит тюремный срок за содеянное.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчину отпустили на свободу после того, как он признался, что расправился с женой и избавился от трупа. Он расчленил жену, сварил части ее тела, а затем растер кости в порошок.

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