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19:53, 5 февраля 2025Экономика

Звезда «Склифосовского» рассказала о поездках на метро

Актриса Мария Куликова рассказала, что с легкостью ездит на метро
Полина Кислицына (Редактор)
Мария Куликова

Мария Куликова. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова сообщила, что нередко использует московский метрополитен в качестве средства передвижения. Об этом она рассказала в интервью журналу «Телепрограмма».

Артистка отметила, что у нее нет своего автомобиля, и она не испытывает сильной нехватки в нем. «У меня нет собственной машины, с легкостью еду на метро», — заявила она. Куликова добавила, что ее приоритеты расставлены так, что она не тратит деньги на дорогую одежду и вместо этого предпочитает покупать билеты в театр.

Ранее актер Вячеслав Чепурченко признался, что поездки на метро помогают ему сэкономить время, особенно в период предпраздничной суеты.

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