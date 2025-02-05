Звезда «Склифосовского» рассказала о поездках на метро

Актриса Мария Куликова рассказала, что с легкостью ездит на метро

Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова сообщила, что нередко использует московский метрополитен в качестве средства передвижения. Об этом она рассказала в интервью журналу «Телепрограмма».

Артистка отметила, что у нее нет своего автомобиля, и она не испытывает сильной нехватки в нем. «У меня нет собственной машины, с легкостью еду на метро», — заявила она. Куликова добавила, что ее приоритеты расставлены так, что она не тратит деньги на дорогую одежду и вместо этого предпочитает покупать билеты в театр.

Ранее актер Вячеслав Чепурченко признался, что поездки на метро помогают ему сэкономить время, особенно в период предпраздничной суеты.