16-летний россиянин с помощью 100-килограммовой штанги пытался доказать силу и поплатился

В Сургуте пытавшийся поднять 100-килограммовую гирю школьник сломал позвоночник

В Сургуте 16-летний школьник с помощью 100-килограммовой гири пытался доказать силу и завоевать авторитет у одноклассников и поплатился. Юноша сломал позвоночник, сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Юноша вместе со сверстниками пришел в здание вечерней школы позаниматься спортом перед занятиями. В компании решили выяснить, кто среди них самый сильный. Выявить победителя должны были упражнения со 100-килограммовой штангой.

Десятиклассник сумел приподнять гриф, однако спустя время он почувствовал боль в спине. Когда подростки после «состязания» стали прыгать в сугробы, неприятные ощущения у россиянина усилились. Тем не менее подросток пошел на уроки. Учителя отправили мальчика в медпункт, оттуда он отправился отлеживаться домой. Старшеклассник надеялся, что все само пройдет.

В больнице у несовершеннолетнего диагностировали множественные переломы грудного отдела позвоночника. После недельного лечения его пообещали отпустить домой.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае школьник сломал позвоночник, пытаясь выполнить популярный в сети трюк.