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09:07, 6 февраля 2025Россия

21-летняя россиянка дважды уронила трехмесячного ребенка на кафельный пол

78.ru: Пьяная петербурженка дважды уронила трехмесячную дочь на кафельный пол
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пьяная жительница Выборгского района Санкт-Петербурга дважды уронила трехмесячную дочь на кафельный пол. Об этом стало известно 78.ru.

По данным российского издания, ребенка из квартиры по Брюлловской улице доставили в больницу с ушибом головного мозга средней степени, вдавленным переломом левой теменной кости и линейным переломом правой теменной кости. Врачи заявили, что младенец находится в состоянии средней степени тяжести.

Выяснилось, что 21-летняя мать ребенка после совместного распития алкогольных напитков поссорилась с сожителем и по неосторожности уронила дочку с высоты своего роста на кафельный пол.

Соседи отметили, что семья полная, на учете не состоит. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жительница Омской области избила 11-месячного сына до реанимации. Причиной агрессии женщины стало то, что малыш испачкался.

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